Первые после пандемии COVID-19 соревнования по фигурному катанию начались в РФ

В России впервые после пандемии коронавируса начались соревнования по фигурному катанию. Первый этап Кубка страны проходит в Сызрани. В условиях, когда международные турниры до сих пор под запретом, для наших фигуристов это пока единственный шанс показать себя. А также - отобраться на первенство России.

Долгожданный старт сезона в первый же день состязаний, когда на лед вышли танцевальные пары, преподнес сюрприз. Лидерство захватил дуэт Елизаветы Худайбердыевой и Егора Базина.

После короткой программы пока еще не знакомая широкому кругу поклонников данного вида спорта пара Худайбердыевой и Базина опередила соперников с большим отрывом. Хотя спортсмены начали кататься вместе лишь в конце февраля. И на совместные тренировки у них ушло не более двух месяцев.

Сегодня, во второй день соревнований, на лед в Сызрани выйдут одиночники и спортивные пары.