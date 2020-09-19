«Бавария» забила восемь безответных мячей в ворота «Шальке»
Хозяева поля не проявили жалости к своему сопернику.
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«Бавария» разгромила «Шальке» в матче первого тура чемпионата Германии. Игра закончилась со счетом 8:0 в пользу мюнхенского клуба.
Встреча проходила в столице Баварии. Хет-трик оформил Серж Гнабри, голы также забили Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Лерой Зане и Джамал Мусиала.
В следующем туре «Бавария» на выезде будет играть против «Хоффенхайма», а «Шальке» примет у себя дома бременский «Вердер».