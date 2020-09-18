«Краснодар» забил семь мячей в ворота «Химок» в матче РПЛ
По итогам восьми туров РПЛ, на счету «Краснодара» 14 очков, благодаря которым клуб расположился на третьем месте турнирной таблице, «Химки» - на 15-й.
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
Футбольный клуб «Краснодар» обыграл подмосковные «Химки» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу (РПЛ).
Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2.
Хозяевам удалось одержать победу благодаря голам Маркуса Берга, открывшего счет на 19-й минуте, Виктора Классона, Тонни Вильена, Реми Кабелла, Даниила Уткина и Магомед-Шапи Сулейманова
По итогам восьми туров РПЛ, на счету «Краснодара» 14 очков, благодаря которым клуб расположился на третьем месте турнирной таблице, «Химки» - на 15-й.
Следующий матч «Краснодар» пройдет на выезде с ФК «Сочи», а подмосковный клуб примет у себя московское «Динамо».