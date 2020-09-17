Уайт заявил о желании нокаутировать Поветкина в ответном поединке
Новый поединок Поветкина и Уайта намечен на 21 ноября.
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Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что хочет нокаутировать россиянина Александра Поветкина, чтобы сравнять счет в их противостоянии.
«Я хочу выиграть бой, нокаутировав его. Я намереваюсь сравнять счет», - приводит слова Уайта Sky Sports.
Новый поединок Поветкина и Уайта намечен на 21 ноября. Предыдущий бой состоялся 23 августа. Александр Поветкин отправил в нокаут своего соперника по рингу 32-летнего Диллиана Уайта, назвав свой удар «лучшим в карьере». Позже Уайт отказался признавать, что получил нокаут.