Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Уайт заявил о желании нокаутировать Поветкина в ответном поединке

Кирилл Васин
08:34 17.09.2020
Новый поединок Поветкина и Уайта намечен на 21 ноября.
Уайт заявил о желании нокаутировать Поветкина в ответном поединке
© Фото: Alan Stanford, imago sportfotodienst, Globallookpress

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что хочет нокаутировать россиянина Александра Поветкина, чтобы сравнять счет в их противостоянии.

«Я хочу выиграть бой, нокаутировав его. Я намереваюсь сравнять счет», - приводит слова Уайта Sky Sports.

Новый поединок Поветкина и Уайта намечен на 21 ноября. Предыдущий бой состоялся 23 августа. Александр Поветкин отправил в нокаут своего соперника по рингу 32-летнего Диллиана Уайта, назвав свой удар «лучшим в карьере». Позже Уайт отказался признавать, что получил нокаут.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
09:52 В стране и мире
Видео
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 российских диспетчеров
09:05 В стране и мире
СК: в камере погибшего заключенного Марцинкевича обнаружено несколько записок
08:34 Спорт
Уайт заявил о желании нокаутировать Поветкина в ответном поединке
07:32 В стране и мире
Видео
В Хабаровском затоне строят дамбу для защиты от наводнений
06:50 В стране и мире
Видео
Задержана директор наркологической клиники в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека
Популярное
Популярное
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом
Видео
В «Союзмультфильме» объяснили выбор Харламова для озвучки Волка из нового «Ну, погоди!»
NASA: начался новый цикл солнечной активности
В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.