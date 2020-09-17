«Мы будем много работать»: Медведева прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе

Известная российская спортсменка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих первых впечатлениях после возвращения в команду Этери Тутберидзе.

Она призналась, что ожидала некоторого дискомфорта от начала тренировок, однако наладившиеся отношения с тренером и знакомая атмосфера создали полностью комфортные условия.

«С Этери Георгиевной мы поговорили, сейчас между нами все хорошо», - сообщила спортсменка.

Медведева заметила в эфире Первого канала, что на фоне настоящей ситуации чувствует себя повзрослевшей и ощущает, что «изменилась в хорошую сторону».

© jmedvedevaj, Instagram

Фигуриста также выставила в своем аккакунте в Instagram фото с первой тренировки под руководством Тутберидзе, прокомментировав его в позитивной ключе.

«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», - написала она.

Ранее канадский наставник Медведевой обозначил, что полностью поддерживает ее решение о возвращении к Тутберидзе.