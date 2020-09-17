Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медсправки

Анна Берестовая
23:41 17.09.2020
Также имеются данные о том, что одна из допинг-проб спортсменки показало наличие запрещенных веществ.
Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медсправки
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Бывшая фигуристка Мария Сотскова была официально дисквалифицирована на 10 лет по решению российского антидопингового агентства. Основанием для дисквалификации послужила поддельная медицинская справка, предоставленная спортсменкой.

Фальшивым документом Сотскова попыталась «объяснить нарушения правил доступности для тестирования».

Помимо данного нарушения у фигуристки, по некоторым данным, было выявлено запрещенное вещество во время одной из проведенных допинг-проб.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что в скором времени произошедшее, вероятнее всего, будет освещено на сайте РУСАДА.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.