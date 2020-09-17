Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медсправки

Бывшая фигуристка Мария Сотскова была официально дисквалифицирована на 10 лет по решению российского антидопингового агентства. Основанием для дисквалификации послужила поддельная медицинская справка, предоставленная спортсменкой.

Фальшивым документом Сотскова попыталась «объяснить нарушения правил доступности для тестирования».

Помимо данного нарушения у фигуристки, по некоторым данным, было выявлено запрещенное вещество во время одной из проведенных допинг-проб.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что в скором времени произошедшее, вероятнее всего, будет освещено на сайте РУСАДА.