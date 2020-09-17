«Динамо» проиграл тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы

Футбольный клуб «Динамо» проиграл «Локомотиву» на встрече второго раунда квалификации в рамках Лиги Европы. Матч прошел на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси и окончился со счетом 2:1 в пользу грузинской команды.

Авторами голов «Локомотива» стали Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили.

Единственный мяч в ворота соперников от московского клуба забил Николай Комличенко во время пенальти на 89-й минуте матча.

Состоявшаяся игра стала последней для бело-голубых в текущем сезоне европейского чемпионата.