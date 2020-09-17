Овечкин может стать самым высокооплачиваемым российским игроком НХЛ

Александр Овечкин, которому сегодня исполнилось 35 лет, попросит у «Вашингтон Кэпиталз» зарплату в $12 млн в год по новому контракту. Если клуб устроят условия хоккеиста, то он станет самым высокооплачиваемым российским игроком НХЛ за всю историю ее существования, сообщает РБК.

Сейчас первое место в этом рейтинге занимает Артемий Панарин, который получает в «Рейнджерах» 11,6 млн долларов.

По действующему контракту следующий для Овечкина сезон в «Вашингтон Кэпиталз» будет последним, однако, по информации источников, клуб не планирует расставаться с хоккеистом и готов обсуждать новые условия. Сейчас Овечкиин получает 9,5 миллионов в год.