Нурмагомедов вернулся к тренировкам после болезни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.

Как сообщили ТАСС в команде россиянина, он снова тренируется и не испытывает никаких трудностей. До этого Нурмагомедов приостанавливал тренировки из-за болезни зуба.

Ранее сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей. Он должен стать украшением турнира UFC 254, проведение которого запланировано на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб Нурмагомедов провел в клетке 28 поединков и во всех одержал победу. Джастин Гэтжи провел на четыре боя меньше и был сильнее в 22 из них, дважды уступив своим оппонентам.