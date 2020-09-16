«Сила русского духа»: Рой Джонс прокомментировал победу Поветкина над Уайтом
Поединок состоялся 23 августа. Александр Поветкин отправил в нокаут соперника по рингу.
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс – младший назвал победу российского боксера Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом «демонстрацией силы русского духа».
«Я видел бой Поветкина и Уайта, это был невероятный камбэк. Поветкин продемонстрировал силу русского духа, смог вернуться в бой и победить», - приводит ТАСС слова Джонса.
Поединок состоялся 23 августа. Александр Поветкин отправил в нокаут своего соперника по рингу 32-летнего Диллиана Уайта, назвав свой удар «лучшим в карьере». Позже Уайт отказался признавать, что получил нокаут.