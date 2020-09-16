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Тренер рассказал о тяжелой травме фигуристки Медведевой

Кирилл Васин
07:42 16.09.2020
Уже через неделю Медведеву ждет ответственный старт - Кубок страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yohei Osada, AFLO, Globallookpress

У прославленной российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой тяжелая травма. Об этом рассказал ее тренер Брайан Орсер.

Он заявил, что у спортсменки серьезные проблемы со спиной. Они носят уже хронический характер, и тренер не знает, как с этим справиться, передает РИА Новости.

Орсер, по сути, подтвердил, что именно травма стала причиной того, что фигуристка провалила произвольную программу на последних открытых прокатах сборной России. Она допустила ошибки при выполнении сложных элементов. Уже через неделю Медведеву ждет ответственный старт -  Кубок страны.

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