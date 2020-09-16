На глубине в 30 этажей: француз нырнул в воду без акваланга на 112 метров

Французский спортсмен побил мировой рекорд по глубоководным погружениям в ластах на Кубке европейских чемпионов по фридайвингу.

Арно Джеральд без специального снаряжения, задержав дыхание, провел под водой Ионического моря 3 минуты и 24 секунды. При этом он опустился на глубину 112 метров, что превышает размер 30-тиэтажного здания. Об этом пишет у себя на официальном аккаунте в Instagram «L'Equipe».

Новый рекорд на метр превысил предшествующее достижение, поставленное россиянином Алексеем Молчановым всего на день раньше, 14 сентября.