«Я поддержу любое решение»: тренер Медведевой прокомментировал новости о ее переходе к Тутберидзе

Тренер Брайан Орсер, который два года являлся наставником российской спортсменки, двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, рассказал о том, как пандемия повлияла на их совместную работу.

Канадский специалист признался, что вынужденная необходимость перевести тренировки в дистанционный режим из-за нахождения в разных странах стала серьезным испытанием для него и его подопечной. Он указал, что, как и сама Медведева, понимал важность традиционных занятий с наставником.

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной», - сообщил он.

Орсер также прокомментировал принятое фигуристкой решение вернуться к Этери Тутберидзе, отметив, что готов оказать поддержку Медведевой при любом раскладе.

«Лично я поддержу любое решение своей спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем», - цитируют его RT.

Тренер добавил, что понимает, насколько шокирующей для спортивного сообщества может быть подобное решение, и представляет масштаб последующих его обсуждений.

Ранее Орсер сообщил, что Евгения Медведева уже начала тренировки в команде Тутберидзе, в которую вернулась накануне.