Нападающего ПСЖ Неймара дисквалифицировали на два матча

Нападающего футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», бразильца Неймара дисквалифицировали на две игры за удаление в матче чемпионата Франции с «Марселем». Об этом решении сообщила Лига 1.

В минувшее воскресенье ПСЖ в чемпионате страны в домашнем матче проиграл «Марселю». Встреча завершилась со счетом 0:1. В конце игры на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр показал красные карточки трем игрокам хозяев поля, в том числе Неймару, ударившему защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса по затылку. Еще две карточки получили футболисты гостей.