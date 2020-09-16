Нападающего ПСЖ Неймара дисквалифицировали на два матча
Неймар получил красную карточку в минувшее воскресенье во время игры с «Марселем».
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Нападающего футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», бразильца Неймара дисквалифицировали на две игры за удаление в матче чемпионата Франции с «Марселем». Об этом решении сообщила Лига 1.
В минувшее воскресенье ПСЖ в чемпионате страны в домашнем матче проиграл «Марселю». Встреча завершилась со счетом 0:1. В конце игры на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр показал красные карточки трем игрокам хозяев поля, в том числе Неймару, ударившему защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса по затылку. Еще две карточки получили футболисты гостей.