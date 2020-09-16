«Спартак» победил «Родину» с разгромным счетом 5:1
Четыре из пяти голов «Спартака» пришлись на второй тайм.
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Матч группового этапа Кубка России «Спартак» - «Родина» закончился убедительной победой красно-белых со счетом 5:1.
«Спартак» открыл счет в первом тайме на 35-й минуте встречи. После перерыва подопечные Доменико Тедеско забили еще четыре мяча. Их авторами стали футболисты Урунов, Айртон, Зобнин и Понсе.
Единственный гол от «Родины» забил Магомедхабиб Абдусаламов на 61-й игровой минуте.