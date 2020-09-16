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Суд во Франции заочно приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА

Лина Давыдова
21:33 16.09.2020
Суд Парижа приговорил экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Суд Парижа сегодня признал виновным в коррупции экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Его приговорили заочно к трем годам тюремного заключения. На год меньше по этому же делу присудили бывшему тренеру сборной России Алексею Мельникову. Оба фигуранта объявлены в международный розыск. Балахничев 25 лет возглавлял ВФЛА и занимал высокий пост в Международной федерации легкой атлетики - там он был казначеем.

Дело о коррупции в этой организации завели в 2012 году. Ее бывший руководитель - Ламин Диа, проживающий во Франции, несколько лет находится под стражей.

Валентин Балахничев заявил, что не согласен с решением суда Парижа и намерен обжаловать его решение

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