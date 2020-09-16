«Состоялась утром»: Лайшев подтвердил, что Медведева провела первую тренировку у Тутберидзе

В среду, 16 сентября, фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством тренера Этери Тутберидзе, рассказал «Звезде» генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Первая тренировка состоялась сегодня утром», - уточнил он.

Также Лайшев прокомментировал информацию о якобы серьезной травме спины у спортсменки, о которой заявлял ее канадский тренер Брайан Орсер.

«Травмы - это беда, сопровождающая всех спортсменов повсеместно. Все это мелочи и детали. Пройдет спина», - заключил гендиректор центра.

Незадолго до этого пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина подтвердила возвращение Медведевой в команду Тутберидзе и отметила, что между ними полное взаимопонимание.