В Федерации фигурного катания РФ подтвердили планы Медведевой вернуться к Тутберидзе

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина подтвердила возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

«С 16 сентября Евгения Медведева продолжит подготовку к сезону в Самбо-70 на катке, где она тренировалась до Олимпийских игр. Возвращается к своему тренеру Этери Тутберидзде», - сказала она в комментарии «Звезде».

По ее словам, накануне тренер и фигуристка встретились и обговорили все детали, «между ними полное взаимопонимание».

В то же время сама спортсменка отметила, что настроена на продуктивную работу с Тутберидзе и намерена показать максимально возможный результат.

Незадолго до этого хореограф группы Тутберидзе подтвердил возвращение Медведевой, опубликовав фото в Сети.