«Добро пожаловать назад в семью»: хореограф группы Тутберидзе подтвердил возвращение Медведевой

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков подтвердил возвращение в команду Евгении Медведевой. Об этом он написал на своей странице в Сети.

«Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», - написал Железняков.

Ранее, 16 сентября, появилась информация, что российская фигуристка уходит от канадского тренера Брайана Орсера и возвращается в Россию.

В то же время, Орсер незадолго до этого заявлял о том, что у спортсменки серьезные проблемы со спиной. Они носят уже хронический характер, и тренер не знает, как с этим справиться.