СМИ: фигуристка Медведева возвращается в группу Тутберидзе

Прославленная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева якобы решила вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

О возвращении Медведевой сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Фигуристка переехала в Канаду весной 2018 года и приступила там к совместной работе с тренером Брайаном Орсером.

При этом Орсер ранее рассказал о тяжелой травме Медведевой. По его словам, у спортсменки серьезные проблемы со спиной. Они носят уже хронический характер, и тренер не знает, как с этим справиться.