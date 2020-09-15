Месси опередил Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов

Лионель Месси опередил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Список богатейших игроков планеты обнародовал журнал Forbs.

Как оказалось, у нападающего Барселоны на счету 126 миллионов долларов. Несмотря на самую высокую в мировом футболе зарплату - около 50 миллионов евро ежегодно - львиную долю заработков Месси составляют рекламные и спонсорские контракты.

У вечного соперника Месси - Роналду - на 9 миллионов меньше. Он зарабатывает 117 миллионов долларов в год. А далее идут нападающие принадлежащего шейхам из Катара парижского клуба ПСЖ - Неймар (96 млн долларов) и Киллиан Мбаппе (42 млн долларов). Замыкает топ-5 самых богатых футболистов форвард Ливерпуля Мохаммед Салах (37 млн долларов).