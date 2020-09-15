Юрист назвал условие, при котором дело Широкова могут переквалифицировать

Переквалификация уголовного дела в отношении бывшего игрока сборной России Романа Широкова возможна только при наличии серьезных доказательств, заявил юрист Константин Трапаидзе.

На данный момент спортсмену вменяется статья 115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», но правозащитник пострадавшего арбитра настаивает на более суровом наказании для Широкова, который якобы, нанося удар ногой, знал, что убивает человека.

«Вероятностные утверждения мало что могут значить, если они не найдут объективного подтверждения, например, мнения эксперта, который должен будет высказаться по этому конкретному случаю», - заключил юрист.

По словам Трапаидзе, подобные дела квалифицируются в первую очередь по фактическому вреду, который был причинен пострадавшему, но в этом случае пострадавшая сторона акцентирует внимание на материалах ряда СМИ, в которых отмечается, что экс-футболист сказал судье перед нападением: «Я тебя убью».

Юрист отметил, что сказанное может быть эмоциональной составляющей, которая не имела отношения к последующим действиям.

«Скажем, он не готовил преступление, не бегал за судьей с оружием, не воплотил угрозу в жизнь. Более того, не было никаких свидетельств, что эта угроза явная. Тогда статья останется прежней», - сказал юрист в комментарии «Москва 24».

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин рассказал «Звезде», что их пока официально не уведомили об уголовном деле.

Напомним, что спортсмен напал на арбитра Никиту Данченкова во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». Он нанес судье несколько ударов ногой, в том числе по голове.