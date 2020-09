Спорт Австриец Доминик Тим выиграл US Open Анна Берестовая Дальше всех российских спортсменов смог продвинуться в турнире Даниил Медведев, дошедший до полуфинала. © Фото: BEAUTIFUL SPORTSM.Schulz via ww globallookpress Австрийский спортсмен Доминик Тим стал победителем текущего турнира серии Большого шлема US Open, обойдя в финальной игре немецкого теннисиста Александра Зверева. Матч продлился 4 часа 1 минуту и был завершен со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Игру из данной серии 27-летний австриец выиграл впервые, до этого доходя лишь до полуфинала в Australian Open и US Open. С учетом итогов последней встречи, Тим занимает третью позиции в общем рейтинге теннисистов ATP, а Зверев, уступивший ему в последней игре, находится на седьмой позиции. Из числа спортсменов, выступающих от России, наиболее далеко смог продвинуться Даниил Медведев, в полуфинале проигравший Доминику Тиму. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует