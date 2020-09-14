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Австриец Доминик Тим выиграл US Open

Анна Берестовая
05:05 14.09.2020
Дальше всех российских спортсменов смог продвинуться в турнире Даниил Медведев, дошедший до полуфинала.
Австриец Доминик Тим выиграл US Open
© Фото: BEAUTIFUL SPORTSM.Schulz via ww globallookpress

Австрийский спортсмен Доминик Тим стал победителем текущего турнира серии Большого шлема US Open, обойдя в финальной игре немецкого теннисиста Александра Зверева.

Матч продлился 4 часа 1 минуту и был завершен со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Игру из данной серии 27-летний австриец выиграл впервые, до этого доходя лишь до полуфинала в Australian Open и US Open.

С учетом итогов последней встречи, Тим занимает третью позиции в общем рейтинге теннисистов ATP, а Зверев, уступивший ему в последней игре, находится на седьмой позиции.

Из числа спортсменов, выступающих от России, наиболее далеко смог продвинуться Даниил Медведев, в полуфинале проигравший Доминику Тиму.

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