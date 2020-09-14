Австриец Доминик Тим выиграл US Open
Дальше всех российских спортсменов смог продвинуться в турнире Даниил Медведев, дошедший до полуфинала.
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Австрийский спортсмен Доминик Тим стал победителем текущего турнира серии Большого шлема US Open, обойдя в финальной игре немецкого теннисиста Александра Зверева.
Матч продлился 4 часа 1 минуту и был завершен со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
Игру из данной серии 27-летний австриец выиграл впервые, до этого доходя лишь до полуфинала в Australian Open и US Open.
С учетом итогов последней встречи, Тим занимает третью позиции в общем рейтинге теннисистов ATP, а Зверев, уступивший ему в последней игре, находится на седьмой позиции.
Из числа спортсменов, выступающих от России, наиболее далеко смог продвинуться Даниил Медведев, в полуфинале проигравший Доминику Тиму.