Пять игроков удалили в ходе матча «Марсель» - ПСЖ

Во время прошедшего матча французской Лиги 1 между футбольными клубами «Марсель» и «Пари Сен-Жермен» с поля были удалены сразу пять спортсменов.

Инцидент произошел во время, добавленное ко второму тайму. Массовое удаление стало реакцией судей на разгоревшийся в процессе игры конфликт.

Дальнейшее участие в матче не смогли продолжить трое футболистов из ПСЖ и двое - из команды гостей.

Встреча, состоявшаяся в парижском «Парк де Пренс» окончилась победой «Марселя» со счетом 1:0.