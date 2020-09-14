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Пять игроков удалили в ходе матча «Марсель» - ПСЖ

Анна Берестовая
02:04 14.09.2020
Все спортсмены покинули игру одновременно по решению арбитров.
Пять игроков удалили в ходе матча «Марсель» - ПСЖ
© Фото: JB Autissier via www.imago-image globallookpress

Во время прошедшего матча французской Лиги 1 между футбольными клубами «Марсель» и «Пари Сен-Жермен» с поля были удалены сразу пять спортсменов.

Инцидент произошел во время, добавленное ко второму тайму. Массовое удаление стало реакцией судей на разгоревшийся в процессе игры конфликт.

Дальнейшее участие в матче не смогли продолжить трое футболистов из ПСЖ и двое - из команды гостей.

Встреча, состоявшаяся в парижском «Парк де Пренс» окончилась победой «Марселя» со счетом 1:0.

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