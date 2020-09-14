«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ

Матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и московским «Локомотивом» завершился ничьей. Встреча проходила на «Ростов-Арене». Оба клуба не смогли забить ни одного гола в ворота соперника.

Подопечные Валерия Карпина после семи проведенных матчей занимают седьмую строчку в турнирной таблице первенства, на их счету 11 очков. У столичного «Локомотива» - девять баллов и девятое место в РПЛ.

В следующем туре «Ростов» примет «Ротор», а подопечные Марко Николича сыграют в домашнем матче с «Тамбовом».