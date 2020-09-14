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«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

Лина Давыдова
21:51 14.09.2020
Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче седьмого тура РПЛ.
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В первом тайме в составе сине-бело-голубых голы забили Андрей Мостовой (25-я минута) и Артем Дзюба (31-я минута). Во втором тайме гостям удалось немного отыграться  - мяч в ворота петербургского клуба забросил Юрий Ковалев (61-ч минута). Но на 86-й минуте полузащитник «Зенита» забил последний гол в игре, установив таким образом окончательный счет.

По результатам матча подопечные Сергея Семака набрали 16 очков, возглавив  турнирную таблицу.

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