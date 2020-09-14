«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче седьмого тура РПЛ.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
В первом тайме в составе сине-бело-голубых голы забили Андрей Мостовой (25-я минута) и Артем Дзюба (31-я минута). Во втором тайме гостям удалось немного отыграться - мяч в ворота петербургского клуба забросил Юрий Ковалев (61-ч минута). Но на 86-й минуте полузащитник «Зенита» забил последний гол в игре, установив таким образом окончательный счет.
По результатам матча подопечные Сергея Семака набрали 16 очков, возглавив турнирную таблицу.