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Квята вызвали на разбор аварии на Гран-при Тосканы

Лина Давыдова
01:28 14.09.2020
Из-за инцидента из гонки выбыло четыре пилота.
Квята вызвали на разбор аварии на Гран-при Тосканы
© Фото: Hoch Zwei, Globallookpress

Стюарды этапа Гран-при Тосканы вызвали российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята для разбора массовой аварии, которая произошла на первом рестарте гонки. Судьи не исключают, что к инциденту с четырьмя болидами могли привести его действия. Также для разбора вызваны гонщик Williams Николас Латифи и пилот Haas Кевин Магнуссен. Об этом пишет Sport.ru.

На Гран-при Тосканы во время рестарта произошла авария. Столкнулись четыре болида. К счастью, никто не пострадал.

Победителем гонки стал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Вторым пришел его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишировал Александр Албон (Red Bull). Квят пришел седьмым.

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