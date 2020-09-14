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«Я очень разочарован результатом»: Тедеско прокомментировал итоги матча с ЦСКА

Анна Берестовая
00:04 14.09.2020
Главный тренер «Спартака» рассказал, какой момент считает определяющим в прошедшей игре.
«Я очень разочарован результатом»: Тедеско прокомментировал итоги матча с ЦСКА
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ход и результаты игры футбольного клуба с ЦСКА в седьмом туре РПЛ, прошедшей 13 сентября.

Встреча клубов закончилась поражением «Спартака» с со счетом 3-1 в пользу армейцев.. Примечательно, что единственный гол в ворота ЦСКА был забит на 11 минуте и открыл счет.

Тедеско отметил, что решающим моментом всего матча стала потеря инициативы в конце первого тайма из-за неправильного введения мяча в игру после гола «Спартака».

«Я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол», - цитирует его Sport24.

Тренер указал, что команда действовала недостаточно агрессивно в финале. Он также добавил, что футболисты клуба постоянно повторяют схожие ошибки, над устранением которых ведется упорная работа.

«Я очень разочарован результатом», - заключил Тедеско.

В настоящее время «Спартак» находится на второй позиции в общем счете текущего сезона Российской премьер-лиги с 14 очками. После прошедшего матча ЦСКА поднялся на четвертое место с 13 очками.

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