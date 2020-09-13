Московский «Спартак» уступил ЦСКА в дебютном матче Кокорина за «красно-белых»

Футбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1. Столичное дерби состоялось в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Эта встреча была дебютной для нападающего «красно-белых» Александра Кокорина. Он появился на поле во втором тайме, но усилий одного Александра для победы подопечным Доменико Тедеско не хватило.

Футболисты ЦСКА забили дважды уже в первом тайме. Отличились Хердур Магнуссон и Никола Влашич. Победную точку в добавленное время поставил Чидера Эджуке. В стане «Спартака» единственным голом отметился Эджуке Понсе.