Московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли матч с тремя удалениями

Футбольный клуб «Динамо» на своем поле в Москве уступил соперникам из казанского «Рубина» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч в игре на свой счет записал нападающий гостей Джордже Деспотович.

По накалу страстей матч оправдал все ожидания болельщиков. Главный арбитр встречи удалил сразу трех футболистов по ходу игры. В стане москвичей красные карточки перед собой увидели Николай Комличенко и Сергей Паршивлюк, у «Рубина» на досрочный отдых отправился Хван ин Бем.

Победа в Москве позволила подопечным Леонида Слуцкого выйти на четвертое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Столько же и в активе «бело-синих», но команда уступает по дополнительным показателям и располагается строчкой ниже.