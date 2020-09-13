Спорт Коронавирус Еще трое футболистов «Ротора» заболели коронавирусом Роман Захаров Ранее пресс-служба волгоградского клуба сообщила, что COVID-19 был выявлен у семи игроков. © Фото: Xinhua, Globallookpress Еще трое футболистов «Ротора» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом пишет «Спорт-Экспресс», не называя имен заболевших. Ранее пресс-служба волгоградского клуба сообщила, что COVID-19 был выявлен у семи футболистов, которых незамедлительно изолировали от остальной команды. В воскресенье, 13 сентября, в 19.00 по московскому времени в Волгограде должна состояться игра между местным «Ротором» и «Краснодаром». Из-за сообщений о массовом заболевании коронавирусной инфекцией в волгоградском клубе в СМИ появились слухи о возможной отмене матча, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует