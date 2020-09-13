Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Гран-при Тосканы «Формулы-1» остановили после двух аварий

Ян Брацкий
17:26 13.09.2020
Гран-при Тосканы проводился впервые и стал дебютным в 2020 году, проходящим в присутствии зрителей.
Гран-при Тосканы «Формулы-1» остановили после двух аварий
© Фото: Formula 1, twitter

Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Тоскане были вынуждены прервать гонку после двух серьезных аварий на старте заезда.

Уже на первом круге из борьбы выбыли гонщики Макс Ферстаппен из «конюшни» Red Bull и Пьер Гасли из Alpha Tauri. После этого инцидента участники гонки долгое время ехали за машиной безопасности.

Заезд был возобновлен, но на шестом круге произошла еще одна авария. В настоящей свалке на одном из виражей сошли Карлос Сайнс (McLaren), Антонио Джовинацци (Alpha Tauri), Кевин Магнуссен (Haas) и Николас Латифи (Williams), сообщает RT.

Позже стало ясно, что из-за технических проблем гонку вынужден прервать пилот Renault Эстебан Окон. У его болида перегрелись тормоза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.