Гран-при Тосканы «Формулы-1» остановили после двух аварий

Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Тоскане были вынуждены прервать гонку после двух серьезных аварий на старте заезда.

Уже на первом круге из борьбы выбыли гонщики Макс Ферстаппен из «конюшни» Red Bull и Пьер Гасли из Alpha Tauri. После этого инцидента участники гонки долгое время ехали за машиной безопасности.

Заезд был возобновлен, но на шестом круге произошла еще одна авария. В настоящей свалке на одном из виражей сошли Карлос Сайнс (McLaren), Антонио Джовинацци (Alpha Tauri), Кевин Магнуссен (Haas) и Николас Латифи (Williams), сообщает RT.

Позже стало ясно, что из-за технических проблем гонку вынужден прервать пилот Renault Эстебан Окон. У его болида перегрелись тормоза.