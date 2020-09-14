Заслуженный тренер СССР заявила о стремлении теннисиста Джоковича загладить вину за нарушение на US Open
Попадание теннисным мячом по судье после удара Новака Джоковича было непреднамеренным, при этом спортсмен всеми силами старается загладить вину. Об этом в студии ток-шоу «Фетисов» заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и заслуженный тренер СССР Лидия Иванова.
«Не было видно злого помысла попасть именно в эту женщину, это сотни раз еще будут пробовать, он в сердцах, он выпустил свою эмоцию может быть. Это нечаянность была, она прям читалась… И мне очень понравился его интеллигентный поступок, он подошел, у него эмоционально было видно, как он извинялся перед ней и сам сожалел, и готов был… не знаю, что сделать», - объяснила свою позицию спортсменка
Между тем, организаторы US Open обявили, что теннисист Новак Джокович в наказание будет лишен всех рейтинговых очков, заработанных на соревновании, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на US Open.