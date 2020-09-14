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Заслуженный тренер СССР заявила о стремлении теннисиста Джоковича загладить вину за нарушение на US Open

Владимир Расходчиков
06:04 14.09.2020
Заслуженный тренер СССР и двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала инцидент с теннисистом Джоковичем на US Open и объяснила его эмоциональный поступок на этом турнире.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Javier Rojas, Keystone Press Agency, Globallookpress

Попадание теннисным мячом по судье после удара Новака Джоковича было непреднамеренным, при этом спортсмен всеми силами старается загладить вину. Об этом в студии ток-шоу «Фетисов» заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и заслуженный тренер СССР Лидия Иванова.

«Не было видно злого помысла попасть именно в эту женщину, это сотни раз еще будут пробовать, он в сердцах, он выпустил свою эмоцию может быть. Это нечаянность была, она прям читалась… И мне очень понравился его интеллигентный поступок, он подошел, у него эмоционально было видно, как он извинялся перед ней и сам сожалел, и готов был… не знаю, что сделать», - объяснила свою позицию спортсменка

Между тем,  организаторы US Open обявили, что теннисист Новак Джокович в наказание будет лишен всех рейтинговых очков, заработанных на соревновании, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на US Open.

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