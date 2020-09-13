Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет при пустых трибунах

Бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет без зрителей. Об этом стало известно в воскресенье, 13 сентября, во время онлайн-конференции на Форуме боевых искусств в Москве. О принятом решении рассказал российских боец.

«Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице», - отметил Хабиб Нурмагомедов.

Поединок россиянина и американца станет украшением турнира UFC 254, проведение которого запланировано на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб Нурмагомедов провел в клетке 28 поединков и во всех одержал победу. Джастин Гэтжи провел на четыре боя меньше и был сильнее в 22 из них, дважды уступив своим оппонентам.

Ранее Нугмагомедов сообщил, что не бросит тренировки, пока здоровье позволяет ему выносить сильнейшие нагрузки. С его слов, он уйдет как только почувствует, что начинает сдавать.