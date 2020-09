Спорт Осака обыграла Азаренко в финале турнира Большого шлема US Open Тамара Астапенкова Для японской теннисистки эта победа является второй на Открытом чемпионате США и третьей в турнирах Большого шлема. © Фото: AFP7 globallookpress Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира Большого шлема. Она одержала победу над белорусской спортсменкой Викторией Азаренко в финале турнира US Open. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Победу со счетом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японская теннисистка. Для Наоми Осаки эта победа является второй на US Open и третьей в турнирах Большого шлема. В спортивной карьере Виктории Азаренко - две победы в Турнирах Большого шлема. Ранее стало известно, что российский спортсмен Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису. Теннисист уступил в полуфинале австрийцу Доминику Тиму. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует