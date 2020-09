Спорт Тарпищев объяснил жесткость наказания для теннисиста Джоковича на US Open Владимир Расходчиков Президент Федерации тенниса РФ объяснил свое отношение к решению дисквалифицировать Джоковича с турнира US Open, а также выдвинул версию, почему наказание оказалось таким серьезным. © Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Javier Rojas, Keystone Press Agency, Globallookpress Дисквалификация сербского теннисиста Новака Джоковича за неспортивное поведение на US Open разделило профессионалов и фанатов тенниса на два противоположных лагеря: одни полностью поддерживают наказание спортсмена, другие считают его абсолютно несоответствующим совершенному нарушению. Президент федерации тенниса России, член международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев высказал свою позицию касательно Джоковича в студии ток-шоу «Фетисов». «Тут больше надо говорить о профессиональной негодности судьи, которая не поймала этот мяч. И потом, если смотреть на Джоковича, то не было агрессии, когда он играл назад. И с этой точки зрения, наказание является просто абсурдным. Я могу привести много примеров из этого же Цинциннати, турниром раньше Медведев играл против Бедене. И Бедене с размаху ударил на трибуну, где был 1 человек, оператор, и попал в него. Так его же не дисквалифицировали за это. И потом, наверное, сработал человеческий фактор, потому что судья, которая пострадала от этого, картинно упала. То есть, это за ней отслеживалось не в первый раз. Но и по скорости мяч был очень слабый и травмы никакой не было. То есть судья среагировала на то, что человек упал и может быть серьезная травма. Вот этот человеческий фактор послужил тому, что дисквалифицировали Джоковича», - заявил эксперт. Между тем, теннисист Новак Джокович принес свои извинения за поведение на турнире US Open и заявил, что попал в судью мячом непреднамеренно. Также спортсмен извинился перед организаторами Открытого чемпионата США и сообщил, что должен извлечь урок из произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует