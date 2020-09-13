Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что будет продолжать участвовать в поединках, «пока здоровье позволяет».

«Понимаю, люди устали от моих побед, хотят чего-то нового. Пока тело позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенности по поводу завершения карьеры нет», - отметил спортсмен.

Нурмагомедов также добавил, что сейчас может конкурировать, быть лучшим в своем весе и принимать тяжелые нагрузки. При этом, как только он поймет, что начинает сдавать, то уйдет из спорта, передает Sport24.

«Мне постоянно нужно что-то делать — бассейн, велосипед, пробежка. Так будет всегда. Но постоянно выходить на пик формы нельзя вечно», - объяснил боец.

По его словам, он не бросит тренировки, «если не произойдет никакого форс-мажора», так как без них у спортсмена начинается депрессия.

Ранее Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал в Сети часть своей подготовки к следующей встрече на ринге с американским бойцом Джастином Гэтжи. Спортсмен показал, как совершает пробежку в ночные часы в горах Дагестана