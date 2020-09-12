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Теннисист Медведев уступил Тиму в полуфинале US Open

Виктория Ивашечкина
09:35 12.09.2020
Победитель турнира сыграет в финале с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Теннисист Медведев уступил Тиму в полуфинале US Open
© Фото: Maksim Konstantinov, Globallookpress

Российский спортсмен Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Медведев мужчина в полуфинале соревнований уступил австрийцу Доминику Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут, передает РИА Новости.

Медведев сделал 12 эйсов (его соперник - 2), совершил 4 двойные ошибки (Тим - 3). Также россиянин опередил австрийца по числу активно выигранных мячей (29 против 22). Таким образом, счет очного противостояния стал 3-1 в пользу Тима.

Соперником австрийца в финале турнира будет немецкий теннисист Александр Зверев. Он в полуфинале за 3 часа 23 минуты обыграл испанца Пабло Карреньо.

В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Напомним, накануне в четвертьфинале Открытого чемпионата Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

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