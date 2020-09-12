Британского боксера госпитализировали после боя с Чудиновым в Москве

Британского боксера Умара Садика госпитализировали в больницу Москвы после боя с российским спортсменом Федором Чудиновым.

Россиянин победил британца техническим нокаутом в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 76,2 кг.

Британцу после боя потребовалась кислородная маска, мужчина не ориентировался в пространстве. Тогда медики оказали боксеру оперативную медицинскую помощь.

Позже Садику, который находился на допинг-контроле, стало плохо. После этого спортсмену вызвали скорую.

«Умара госпитализировали», - отметили представители команды боксера, передает ТАСС.

При этом характер проблем со здоровьем не уточняется. Однако известно, что боксер начал «отхаркивать кровью».

В послужном списке 32-летнего Федора Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения. В 2019 году во время поединка за второстепенный пояс WBA Gold во Владикавказе он стал обладателем титула континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг.

При этом Садик на этом бою потерпел второе поражение, также на его счету 10 побед (6 нокаутом).