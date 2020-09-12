«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ
Единственный мяч в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник гостей Кристиан Нобоа.
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Российский футбольный клуб «Сочи» с минимальным счетом обыграл грозненский «Ахмат» в гостевом мачте седьмого тура Российской премьер-лиги.
Встреча, прошедшая на стадионе в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из курортной столицы России.
Победным для сочинцев оказался мяч Кристиана Нобоа, который он забил на 24-й минуте первого тайма. Результативную передачу на свой счет записал Тимофей Бурмистров.