Конора Макгрегора задержали во Франции за непристойное поведение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был задержан полицией Корсики (Франция) за попытку сексуального насилия и непристойное поведение. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что на спортсмена поступила жалоба в правоохранительные органы. В заявлении говорилось о совершении им в одном из местных баров действий, которые «можно охарактеризовать, как попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения». Отмечается, что после допроса полиция отпустила Макгрегора.

В материале также говорится, что сам боец отрицает все предъявленные ему обвинения.

Сейчас Макгрегор путешествует по Средиземноморью со своей невестой Ди Девлин, с которой он встречается с 2008 года. У пары уже двое детей, однако предложение возлюбленной ирландец сделал лишь недавно.