Легенда хоккея: в Москве состоялся матч звезд в честь 95-летия со дня рождения Павла Жибуртовича
В Москве выдающиеся спортсмены, известные актеры и эстрадные исполнители сыграли дружеский хоккейный матч. Они вышли на арену в часть 95-летия со дня рождения легендарного спортсмена, первого чемпиона мира по хоккею Павла Жибуртовича.
В одной из команд оказался обладатель почти всех титулов и трофеев мирового хоккея Игорь Ларионов.
«Приятно, что мы не забываем наших легенд, тех людей, которые начинали эпоху побед нашего хоккея. Фамилия Жибуртович играет большую роль, в том, что сегодняшний матч состоялся. Это было большое событие», - заявил Ларинов.
Ранее в Музее хоккея на Автозаводской открыли выставку личных вещей и фотографий Павла Жибуртовича. Чемпион мира, чемпион СССР, обладатель множества кубков и наград Павел Николаевич по праву считается легендой отечественного хоккея.