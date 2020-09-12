Легенда хоккея: в Москве состоялся матч звезд в честь 95-летия со дня рождения Павла Жибуртовича

В Москве выдающиеся спортсмены, известные актеры и эстрадные исполнители сыграли дружеский хоккейный матч. Они вышли на арену в часть 95-летия со дня рождения легендарного спортсмена, первого чемпиона мира по хоккею Павла Жибуртовича.

В одной из команд оказался обладатель почти всех титулов и трофеев мирового хоккея Игорь Ларионов.

«Приятно, что мы не забываем наших легенд, тех людей, которые начинали эпоху побед нашего хоккея. Фамилия Жибуртович играет большую роль, в том, что сегодняшний матч состоялся. Это было большое событие», - заявил Ларинов.

Ранее в Музее хоккея на Автозаводской открыли выставку личных вещей и фотографий Павла Жибуртовича. Чемпион мира, чемпион СССР, обладатель множества кубков и наград Павел Николаевич по праву считается легендой отечественного хоккея.