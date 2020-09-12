Назван следующий соперник Харитонова в боксерском поединке

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова может стать британец Дэвид Хэй. Об этом сообщил промоутер россиянина Сергей Харитонов.

Представители спортсменов уже приступили к переговорам и организации будущего поединка по правилам профессионального бокса. Бой может состояться на футбольном стадионе, пишет Sport24.

Накануне Харитонов одержал убедительную победу над другим британским бойцом Дэнни Уильямсом, отправив его в технический нокаут во втором раунде. Сергею Харитонову 40 лет и этот бой стал для него дебютным в профессиональном боксе.

А вот поклонникам ММА Харитонов хорошо известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. В его активе 30 побед и всего семь поражений.