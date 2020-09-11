Загитову осудили за отказ от участия в контрольных прокатах перед сезоном

Отказ фигуристки Алины Загитовой от участия в контрольных прокатах перед сезоном обернулся скандалом. Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что спортсменку следовало бы исключить из сборной России.

Свое решение Загитова объяснила тем, что сейчас ей интересно попробовать себя в новом амплуа - ведущей телешоу. После этого многие, в том числе, известные спортивные комментаторы, начали упрекать фигуристку в том, что она ради гонораров устремилась в шоу-бизнес в ущерб соревнованиям. В Федерации фигурного катания и в Минспорта, в свою очередь, попросили отнестись к решению фигуристки с уважением.

Год назад 18-летняя Загитова, у которой уже есть золотые медали всех самых престижных турниров, включая Олимпиаду, объявила о приостановке спортивной карьеры и начала выступать в ледовых шоу. Весной она вернулась к тренировкам.