Спорт Россиянка Звонарева победила в парном разряде US Open Роман Захаров Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами теннисного чемпионата US Open в парном разряде. В финале они обошли представительницу США Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. Для нашей спортсменки эта победа в парном разряде US Open стала второй в карьере, для немки - первой. Сегодня же, 11 сентября, белорусская спортсменка Виктория Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, благодаря чему вышла в финал US Open. Ее соперницей в завершающем туре станет Наоми Осака (Япония), одолевшая американку Дженнифер Брэйди.