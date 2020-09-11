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Завершивший карьеру Макгрегор сообщил, что сотрудники USADA решили проверить его на допинг

Роман Захаров
15:52 11.09.2020
Бывший чемпион UFC пообещал, что позволит специалистам взять анализы, и заверил, что у него «все натуральное».
Завершивший карьеру Макгрегор сообщил, что сотрудники USADA решили проверить его на допинг
© Фото: АГН Москва, Globallookpress

Сотрудники Антидопингового агентства США (USADA) прибыли к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору на яхту, чтобы взять у него пробу на допинг. Об этом сообщил сам боец в своем Twitter, отметив, что он завершил карьеру.

«Что происходит, UFC? Люди из USADA прибыли на мою яхту сегодня утром для тестирования? Я завершил карьеру, ребята! Но продолжайте, я позволю им протестировать меня. Здесь все натуральное», - прокомментировал ирландец произошедшее.

Летом этого года Макгрегор объявил, что завершает спортивную карьеру. Стоит отметить, что до этого ирландец уже дважды делал аналогичные заявления, однако после возвращался в октагон.

Всего на счету Макгрегора 26 профессиональных боев по правилам ММА, из которых в 22 он одержал победу, а в четырех уступил.

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