«Идем к победе»: Харитонов рассказал о своем настрое на бой против Уильямса

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов, решивший попробовать свои силы в профессиональном боксе, рассказал «Звезде» о своем настрое на боксерский поединок с британцем Дэнни Уильямсом, который состоится вечером 11 сентября.

«Настрой на бой: будем биться и идем только к победе», - коротко ответил спортсмен на соответствующий вопрос.

Масштабный боксерский вечер пройдет 11 сентября на ринге баскетбольной арены «Химки». Главными выступлениями станут поединки Сергея Харитонова против Дэнни Уильямса, а также Федора Чудинова против Умара Садика, которые поспорят за звание чемпиона WBA Gold.