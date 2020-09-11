Конева одержала победу на чемпионате РФ по легкой атлетике в тройном прыжке

Российская спортсменка Екатерина Конева выиграла соревнования в тройном прыжке на чемпионате РФ по легкой атлетике, который проходит в Челябинске.

Конева в пятницу, 11 сентября, одержала победу с результатом 14,74 метра.

Второе место заняла Дарья Нидбайкина (14,27). Призовую тройку замкнула Виктория Прокопенко с результатом 14,15 метра, передает РИА Новости.

Изначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в июне в Чебоксарах, однако из-за пандемии коронавируса был сначала перенесен на середину августа, а затем и на сентябрь.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в конце июля приняла окончательное решение относительно проведения главного легкоатлетического старта года в Челябинске с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.