Спорт «Русский» четвертьфинал: Медведев обыграл Рублева в US Open Иван Линдеманн Таким образом, 24-летний спортсмен обеспечил себе путевку в полуфинал Открытого чемпионата. © Фото: pixabay В четвертьфинале Открытого чемпионата США российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Таким образом, 24-летний спортсмен обеспечил себе путевку в полуфинал US Open. Отметим, что это была третья игра теннисистов друг с другом. При этом обыграть своего оппонента Рублеву еще ни разу не удалось. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев располагается на пятой строчке. В прошлом розыгрыше спортсмен дошел до финала, уступив испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. Андрей Рублев младше Медведева на 2 года. В рейтинге АТР он находится на 14-й строчке. US Open, призовой фонд которого составляет 53,4 миллиона долларов, завершится 13 сентября. Действующий победитель Надаль в этот раз отказался от участия из-за распространения коронавируса.