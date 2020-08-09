«Мог проиграть»: Льюис рассказал о деталях поединка с Олейником
Российский спортсмен был отправлен в нокаут во втором раунде турнира Fight Night 174 в США.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Американский боец турнира UFC Деррик Льюис заявил, что мог проиграть российскому спортсмену Алексею Олейнику из-за удушающего приема.
По словам американца, россиянин поймал его на удушающий внезапно, после чего он почти не мог дышать.
«Был рад, что раунд закончился», - цитирует Льюиса ТАСС.
Встреча в рамках турнира Fight Night 174 состоялась в ночь на 9 августа в Лос-Анджелесе. Олейник был накаутировн соперником во втором раунде.